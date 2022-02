Efteling

Drukte van belang tijdens feestmoment Efteling: vol plein met hossende menigte

Het dagelijkse feestmoment van de Efteling slaat aan bij het publiek. Sinds deze week wordt in het attractiepark elke dag om 16.00 uur feest gevierd op alle pleinen, ter gelegenheid van het zeventigjarig jubileum. Bij Symbolica bracht de viering vanmiddag een springende, hossende en lallende menigte op de been, zo is te zien op videobeelden.



Het verjaardagsfeestje mondde daar uit in een carnavalesk spektakel met toeters, vlaggetjes en feesthoedjes. Bezoekers gingen massaal uit hun dak terwijl een groepje medewerkers van restaurant Polles Keuken een dansje opvoerde.

Dit jaar klinkt door het hele park om 16.00 uur de Efteling Happy Birthday Song, een variatie op Happy Birthday to You. Ondanks de nog altijd geldende coronaregels moedigt het Efteling-management medewerkers actief aan om mee te feesten. Dat anderhalve meter afstand houden tijdens het feestmoment praktisch onmogelijk is, ziet de directie door de vingers. Van crowd control is geenszins sprake. Het personeel kreeg onlangs wel het verzoek om een polonaise voorlopig achterwege te laten.