Efteling

Huiscomponist Efteling na 23 jaar nog steeds 'stikzenuwachtig' bij elke nieuwe opdracht

René Merkelbach, de huiscomponist van de Efteling, is na ruim twintig jaar nog steeds bloednerveus als hij muziek moet componeren voor het Kaatsheuvelse attractiepark. Dat vertelt hij in een interview. Merkelbach was de afgelopen decennia verantwoordelijk voor de muziek van tientallen attracties, sprookjes en reclames.



Ondanks zijn behoorlijke staat van dienst voelt de musicus zich nog altijd onzeker als hij een nieuwe opdracht krijgt. "Was het maar zo", antwoordt hij op de vraag of er een formule is voor Efteling-muziek. "Ik ben, ook na 23 jaar, nog steeds bij elke opdracht stikzenuwachtig. Ik denk altijd: dit kan ik sowieso niet. En als het dan gelukt is, denk ik meteen: dit lukt nooit meer. Het is misschien ook wel de druk die ik nodig heb."

Merkelbach, die werd geïnterviewd door de regiokranten van DPG Media, benadrukt dat een vaste formule dus niet bestaat. Als verbindende factor noemt hij dat Efteling-nummers altijd toegankelijk en tijdloos moeten zijn.



Omdraaien

"Maar daar houdt het wel op hoor, elke opdracht is zo verschillend. Iedereen zegt wel dat Efteling-muziek hetzelfde is. Maar ik denk dat je het om moet draaien. Het is muziek die allemaal in de Efteling te horen is, dús past het in je hoofd bij elkaar. Maar Fata Morgana lijkt echt niet op Max & Moritz. En De Vliegende Hollander niet op Fabula."



In de loop der jaren was Merkelbach verantwoordelijk voor de soundtrack van onder meer de Pardoes Promenade, De Vliegende Hollander, de Piraña, Assepoester, Joris en de Draak, Raveleijn, de Game Gallery, Baron 1898, Pinokkio, Symbolica, De Oude Tufferbaan, De Zes Zwanen, Fabula, Max & Moritz, Nest, Sirocco en Archipel.



Deunkneus

Bij zijn eerste opdrachten reageerden niet alle Efteling-fans enthousiast. "Nee, echt. Het was verschrikkelijk. Ik werd op internet een pingelaar en een deunkneus genoemd. Hoe de Efteling het in z'n hóófd haalde om mij erbij te halen. Vanaf nu ging alles kapot."



Efteling-liefhebbers deinzen er niet voor terug om hun ongezouten mening te ventileren, ontdekte de componist. "Die Efteling-fans, die zijn echt snoeihard hoor. Kom niet aan hun park. Maar inmiddels durf ik wel te zeggen dat de recensies wat prettiger zijn. Helemaal de laatste, Sindbad. Dat was echt alleen maar lof."



Omgevingsgeluid

Merkelbach erkent dat het soms frustrerend is als bezoekers door zijn zorgvuldig gecomponeerde muziek heen gillen. "Ik moet toegeven dat het me altijd wel even kost om dat los te laten ja. Het is zo anders om het in de attractie te horen dan zo in een studio. Maar uiteindelijk is het altijd mooi zo. Het hoort dan ook daar, met al dat omgevingsgeluid er doorheen. Maar gelukkig is er ook nog Spotify."