Vulcania

Grote brand beschadigt nieuwe attractie Frans pretpark

Een grote brand heeft het toekomstige planetarium van het Franse pretpark Vulcania ernstig beschadigd. De half voltooide constructie dreigde zelfs even in te storten. De attractie zal dit jaar niet meer opengaan. Dat melden regionale media.



De brand, waarvan de oorzaak nog onduidelijk is, ontstond op het dak van het planetarium. Veertig brandweerlieden zijn uren bezig geweest om het vuur onder controle te krijgen. Er zijn geen gewonden gevallen. Ook de seizoensopening van Vulcania, op woensdag 30 maart, komt niet in gevaar.

Het theater krijgt 314 zitplaatsen en een 23 meter breed koepelscherm. Daarmee wordt de attractie het grootste planetarium van Frankrijk. Vulcania heeft er 11 miljoen euro voor uitgetrokken. Of het gebouw nog gered kan worden, is onduidelijk.



Vulkanisme

Vulcania, gelegen in de regio Auvergne-Rhône-Alpes, bestaat sinds 2002 en draait om vulkanisme. Er zijn vooral simulatoren en 3D-films te vinden. Vorig jaar opende Namazu, de eerste achtbaan van het park.