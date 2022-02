Ouwehands Dierenpark Rhenen

Extra lichtjesavond in Ouwehands Dierenpark vanwege Valentijnsdag

Ouwehands Dierenpark heeft een extra dag toegevoegd aan lichtfestival Light Nights: Magic Forest. Eigenlijk zou het evenement in de dierentuin alleen te bezoeken zijn op vrijdagen en zaterdagen, plus de voorjaarsvakantie van Midden- en Zuid-Nederland.



Ter gelegenheid van Valentijnsdag worden de lichtjes ook ontstoken op maandagavond 14 februari. Geliefden kunnen langskomen voor een gereduceerd tarief. Wie in de online ticketshop een aankomsttijd na 18.30 uur selecteert, is 9 euro per persoon kwijt in plaats van 18 euro.

Het is ook mogelijk om overdag al naar binnen te gaan. Voor een combiticket geldig vanaf 15.00 uur moet 21,50 euro afgerekend worden. De binnenverblijven van de dieren, zoals de olifantenstal, sluiten om 17.00 uur.



Kunstenaars

Ouwehands Dierenpark blijft geopend tot 22.00 uur. Magic Forest bestaat uit 45 verschillende lichtshows, verspreid over het hele park. De lichtsculpturen, gemaakt door Chinese kunstenaars, staan in het teken van dieren. Er wordt ook gezorgd voor extra entertainment.