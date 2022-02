Efteling

Carnavalsnummer gebaseerd op Monsieur Cannibale: videoclip opgenomen in de Efteling

Een carnavalsvereniging heeft zich laten inspireren door de verdwenen Efteling-attractie Monsieur Cannibale. Carnavalsgroep De Kapotte Kachels bracht deze week een nummer uit gebaseerd op de melodie van de veelbesproken attractie. De videoclip werd opgenomen in het attractiepark, nog vóór de definitieve sluiting van de kookpottenmolen.



Op de muziek van Monsieur Cannibale bedachten de heren van De Kapotte Kachels een nieuwe tekst. Het originele Franse refrein is vervangen door de zin "'t Is weer carnaval", die vier keer wordt herhaald. Later wordt er ook gerijmd op onder meer "Weinig kots maar flink wat gal", "Ons vrouw is skiën in Nepal", "Ik zit psychologisch in een dal" en "Rolstoelbasketbal".

Het carnavalstrio bestaat uit Wouter van den Boogaard, Jop Roeland en Sander Ottens. Zij zijn ook te zien in de bijbehorende videoclip, waarin ze eindeloos rondjes draaien in een blauwe kookpot van de attractie. De omstreden kannibaal in het midden van de molen, die de afgelopen jaren veelvuldig negatief in het nieuws kwam, komt geen enkele keer in beeld.



Efteling-fans

Monsieur Cannibale was op zondagavond 5 september 2021 voor het laatst geopend. Het allerlaatste rondje vond plaats in het bijzijn van vele tientallen uitzinnige Efteling-fans. Inmiddels heeft de attractie een ander thema en een nieuwe naam: Sirocco. Tegenwoordig staat de molen in het teken van Sindbad de Zeeman.



Over de soundtrack van Monsieur Cannibale was vorig jaar nog veel te doen. De Efteling bleek aangeklaagd te zijn door de Franse uitgever van de muziek, die beweerde dat het attractiepark niet over de rechten beschikte om het lied van Sacha Distel te gebruiken. Het bedrijf kreeg deels gelijk. De Efteling moest een schadevergoeding betalen en cd's uit de handel nemen. Bovendien mag een versie van watershow Aquanura met het bewuste nummer erin nooit meer vertoond worden.