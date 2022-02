Disneyland Paris

Video: pretparkfan knutselt zelf geavanceerde Disney-animatronic uit Pirates of the Caribbean

Het is een Duitse pretparkfan gelukt om een replica te maken van een animatronic uit Pirates of the Caribbean in Disneyland Paris. In de laatste scène van de darkride varen bezoekers langs piratenkapitein Jack Sparrow, zittend op een troon. Duitser Tim Hendriks ontwikkelde zelf een miniatuurversie van de geavanceerde robot.



Op YouTube verscheen het eindresultaat van de indrukwekkende creatie. De bewegingen komen nagenoeg volledig overeen met het origineel. In de video laat Hendriks ook zien hoe de animatronic tot stand is gekomen. Het hobbyproject nam één jaar in beslag.

"De figuur wordt geanimeerd met behulp van vijftien servomotoren", laat de maker weten. De piraat zelf kwam bijna volledig uit de 3D-printer. "Mijn verloofde heeft me geholpen om Jack tot leven te brengen met behulp van een ongelofelijk gedetailleerd kostuum."



Phantom Manor

Het is niet voor het eerst dat Hendriks een animatronic nabouwt. Ruim een jaar geleden trok hij nog de aandacht met een figuur uit Disney-spookhuis Phantom Manor. In 2019 presenteerde hij een zelfgemaakte animatronic van O.J. Punctuel, de lakei uit de Efteling-attractie Symbolica.



Disneyland Paris heeft in 2017 verschillende karakters uit de Pirates of the Caribbean-filmreeks toegevoegd aan de gelijknamige attractie. Kapitein Sparrow, gebaseerd op het personage van Johnny Depp, komt sindsdien twee keer voor in de darkride.