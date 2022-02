Efteling

Unieke kans: Efteling heeft vacature openstaan voor ontwerper

Wie heeft er altijd al van gedroomd om Efteling-attracties te bedenken? Het sprookjespark deelt een vacature die niet vaak voorbijkomt: men zoekt een nieuwe ontwerper. Diegene mag zich gaan bezighouden met het maken van tekeningen voor nieuwe attracties, sprookjes, winkels, restaurants en souvenirs in de Efteling.



Veel creatieve Efteling-fans zullen dan ook staan te trappelen om te reageren op het bijzondere aanbod. Er wordt gezocht naar iemand die "beschikt over grote tekenvaardigheid en een bijzondere affiniteit met de signatuur van de Efteling", zo valt te lezen in de vacaturetekst. Het doel: "creëren van onderscheidend ontwerp".

"Als ontwerper bij de Efteling ontwikkel en bedenk je concepten ten behoeve van verbreding en verdieping van het Efteling-merk en draag je de Efteling-identiteit uit door artistieke en creatieve randvoorwaarden door te ontwikkelen en toe te passen op onze producten", luidt de beschrijving.



Adviseren

De werkzaamheden bestaan uit "het op conceptueel niveau ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren van Efteling-belevingsconcepten voor content, verhalen, attracties, gebouwen, inrichtingen, decors en technische systemen". Een Efteling-ontwerper moet de directie kunnen adviseren op artistiek en conceptueel niveau. Bovendien is het de bedoeling om trends binnen en buiten de pretparkwereld in de gaten te houden, zodat die vertaald kunnen worden naar mogelijkheden voor de Efteling.



Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de droomvacature. Zo moeten kandidaten een relevante studie hebben afgerond, bij voorkeur in de richting van kunstonderwijs. Ook vraagt de Efteling minimaal één jaar ervaring in een creërende functie, plus kennis van Adobe Photoshop en Adobe Illustrator.



Maandsalaris

De Efteling biedt een jaarcontract voor 38 uur per week, met uitzicht op een vast dienstverband. Dat levert een bruto maandsalaris op tussen 3823 en 5969 euro, afhankelijk van opleiding en ervaring. Er komt nog reiskostenvergoeding en 8 procent vakantietoeslag bij. Solliciteren moet vóór zondag 27 februari.



De kersverse aanwinst voor de ontwerpafdeling gaat rapporteren aan teamleider Sander de Bruijn, bekend als de ontwerper van bijvoorbeeld Raveleijn, Baron 1898, De Zes Zwanen en de Wereld van Sindbad. Andere bekende gezichten op de afdeling zijn Karel Willemen, Jeroen Verheij, Ronald Donkers en Robert-Jaap Jansen. Laatstgenoemde kreeg onlangs een aangepaste functie.