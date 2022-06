Europa-Park

Europa-Park verplaatst beroemde tv-show naar waterparadijs Rulantica

Het populaire Duitse tv-programma Immer Wieder Sonntags heeft een nieuwe plek gekregen. De afgelopen jaren werd de tv-show van zender Das Erste uitgezonden vanuit Europa-Park. Aan de rand van het attractiepark, bij het Griekse themagebied, was daarvoor een speciale arena gebouwd.



Die openluchtstudio moest afgelopen winter wijken vanwege de komst van een nieuw themadeel met een grote achtbaan. Europa-Park neemt echter geen afscheid van het programma. De afgelopen maanden is gebouwd aan een nieuw decor in Scandinavische stijl, vlakbij Europa-Parks waterpark Rulantica en themahotel Krønasår.

Vandaag vond de eerste uitzending plaats vanaf de nieuwe locatie. Er komen dit jaar in totaal twaalf afleveringen, plus een compilatie. Immer Wieder Sonntags is een entertainmentshow gepresenteerd door Stefan Mross. De focus ligt op volksmuziek en schlagers. Het programma loopt inmiddels al 23 seizoenen.



Biertafel

Wie een uitzending wil bijwonen, kan tickets bestellen via de website van Europa-Park. Een tribuneplaats kost 19 euro, een plek aan een biertafel 23 euro. Er zijn ook kaarten inclusief een brunch of toegang tot Europa-Park.