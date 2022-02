Floriade

Parkeerplek bij Floriade Almere duurder dan parkeren bij alle Nederlandse attractieparken

Bezoekers van de Floriade in Almere moeten diep in de buidel tasten als ze met eigen vervoer komen. Een parkeerplek bij de wereldtuinbouwtentoonstelling gaat maar liefst 19,50 euro kosten. Dat vertelde Floriade-directeur Hans Bakker donderdagavond tijdens een politieke bijeenkomst.



Daarmee is de Floriade een stuk duurder dan alle Nederlandse attractie- en dierenparken. Artis spant tot nu toe de kroon met 15 euro per dag. De Efteling vraagt 12,50 euro voor een parkeerplaats, Duinrell en Toverland 10 euro. Bij Diergaarde Blijdorp en Walibi Holland kost parkeren 9,50 euro. Attractiepark Slagharen neemt genoegen met 8,50 euro.

Personen die hun parkeerticket vooraf online bestellen, krijgen bij de Floriade korting. Dan kost een parkeerkaartje nog 14,50 euro per dag. Ook dat bedrag ligt fors boven het gemiddelde tarief van de Nederlandse pretparken en dierentuinen.



Goedkoper

Directeur Bakker is naar eigen zeggen niet bang dat bezoekers het parkeertarief te hoog vinden en hun auto ergens in de buurt neerzetten. Hij liet weten dat mensen van buiten de stad vaak niet bekend zijn met alternatieve, goedkopere parkeergarages.



"De directeur van de ?Floriade Expo heeft kennelijk nog niet van het bestaan van internet vernomen", reageert PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk sceptisch op Twitter. "Parkeerders zullen voor hun bezoek op zoek gaan naar de goedkoopste plek om te parkeren. Ik voorspel enorme overlast in de stad."



Tegenvallers

De Floriade kan elke euro goed gebruiken. Het project wordt geteisterd door financiële tegenvallers, die steeds opgevangen moeten worden door de overheid. Op dit moment gaat de gemeente uit van een totaal kostenplaatje van 125 miljoen euro. Extra kostenposten liggen op de loer. De organisatie houdt al rekening met een tegenvallend bezoekersaantal.



Het tijdelijke themapark in Flevoland opent over 62 dagen voor publiek. Entreebewijzen gaan 35 euro kosten aan de kassa. Voor een seizoenskaart vraagt men 79 euro. De Floriade is van donderdag 14 april tot en met zondag 9 oktober dagelijks geopend van 10.00 tot 19.00 uur.