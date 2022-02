Europa-Park

Directeur Europa-Park onder vuur na promoten controversiële podcast

Michael Mack, de algemeen directeur van Europa-Park, heeft spijt van een Twitter-bericht waarin hij een omstreden podcast aanprees. De pretparkbaas raadde eerder deze week de controversiële Duitse podcast Indubio aan bij zijn ruim 15.000 volgers. "Luister eens naar iets anders", luidde zijn commentaar bij een link naar een aflevering.



Dat viel niet in goede aarde: Mack ontving vele tientallen negatieve reacties op zijn persoonlijke account. In eerste instantie verdedigde hij de keuze om het rechts-populistische platform te promoten. "Je moet er maar eens naar luisteren", reageerde hij op een kritisch bericht van een fan.

Uiteindelijk heeft de directeur door alle commotie besloten om het oorspronkelijke Twitter-bericht weg te halen en excuses te maken. "Vanwege nieuwe inzichten rond de Indubio-podcast die ik deelde, heb ik de tweet verwijderd", aldus Mack. "Ik heb er spijt van dat ik het niet grondiger heb gecontroleerd en te snel heb gehandeld, want de onderliggende waarden komen op geen enkele manier overeen met die van mij."



Politiek

In de bewuste podcast van de rechts-populistische website Die Achse des Guten worden politieke thema's besproken, zoals immigratie, de coronacrisis en het klimaat. In september 2020 verwijderde Spotify nog een aflevering van Indubio vanwege het schenden van de inhoudsvoorwaarden.



Macks volgers vragen zich af in hoeverre het excuusbericht oprecht is. Enkele minuten voordat hij de boodschap plaatste, liet hij nog een like achter onder een coronasceptische tweet die de inhoud van de podcast onderschreef. "De baas van Europa-Park promoot twee dagen lang rechtse troep om zich vervolgens ineens te realiseren dat het rechtse troep is, waar hij niets mee te maken wil hebben", is een exemplarische reactie.