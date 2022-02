Game of Thrones Studio Tour

Game of Thrones Studio Tour geopend in Noord-Ierland

In Noord-Ierland is deze maand een nieuwe Game of Thrones-attractie geopend. Fans van de populaire HBO-serie kunnen een bezoek brengen aan de Game of Thrones Studio Tour, waar kostuums, rekwisieten en decors uit de populaire tv-show tentoongesteld worden.



De interactieve expositie is gevestigd in de Linen Mill Studios, gelegen in de plaats Banbridge. Grote delen van Game of Thrones zijn gefilmd in Noord-Ierland. Linen Mill Studios werd onder meer gebruikt voor exterieurshots van het Harrenhal-kasteel en scènes die zich afspeelden op schepen.

In de Game of Thrones Studio Tour komen beroemde locaties als King's Landing, Winterfell, Dragonstone en The Wall voorbij. Een bezoek duurt twee tot drie uur. Tickets moeten vooraf online besteld worden. Volwassenen betalen 39,50 pond (47 euro). De officiële opening vond plaats op vrijdag 4 april. Er is ook een Game of Thrones-souvenirwinkel.



Harry Potter

De ontwikkeling van de permanente attractie van 10.000 vierkante meter kostte 24 miljoen pond, zo'n 29 miljoen euro. Voor het concept was Warner Bros. Entertainment verantwoordelijk, bekend van onder meer de Warner Bros. Studio Tour London. Die trekpleister, geopend in 2012, staat volledig in het teken van de Harry Potter-films. Eerder was er al een reizende Game of Thrones-expositie, die in 2013 en 2015 ook Amsterdam aandeed.



Tv-serie Game of Thrones ging in 2011 in première. De 73e en laatste aflevering was te zien in het voorjaar van 2019. Het verhaal werd gebaseerd op boekenreeks A Song of Ice and Fire van de Amerikaanse schrijver George R.R. Martin. In de serie kwam opvallend veel seks, geweld en bloed voor. De initiatiefnemers beloven dat de Studio Tour wel geschikt is voor de hele familie.