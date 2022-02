Walibi Holland

Coronaregels opgeheven, maar Walibi Holland kiest ook in 2022 voor verplichte virtuele wachtrij

Ondanks het opheffen van de coronamaatregelen houdt Walibi Holland dit jaar vast aan de verplichte virtuele wachtrij. Dat bevestigt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. Het pretpark introduceerde in 2020 een nieuw wachtsysteem bij de negen populairste attracties. Bezoekers moeten een ritje sindsdien digitaal reserveren via een mobiele website.



Vervolgens gaat er een aftelklok lopen. Als die is verstreken, mogen gebruikers aansluiten in de fysieke rij bij de attractie. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar de spontaniteit van een dagje uit lijdt er wel onder. Door het park wandelen en zonder voorbereiding een rij betreden is namelijk niet meer mogelijk.

Bovendien zorgde het systeem in de zomer van 2021 voor veel kritiek doordat de virtuele wachttijden de pan uit rezen. Op sommige dagen stonden bezoekers ruim twee uur in een virtuele rij, om vervolgens alsnog een half uur te moeten wachten bij de attractie zelf. Op social media werd volop geklaagd door mensen die op een dag slechts een enkele attracties konden afturven.



Niet opgesloten

Een voorlichtster verdedigde het systeem vorig jaar door te benadrukken dat de virtuele wachtrij onderdeel was van de coronamaatregelen. "Hiermee zorgen we ervoor dat je niet opgesloten in een wachtrij staat te wachten, maar meer de ruimte op kan zoeken om zo de anderhalve meter te blijven waarborgen", liet ze weten.



Nu is anderhalve meter afstand houden niet meer nodig. Waarom wordt de virtuele wachtrij dan niet per direct geschrapt? "De overgrote meerderheid van onze gasten ervaarde de virtuele wachtrij als zeer positief", zegt de woordvoerster nu.



Halloween Fright Nights

"Daarom kan je ook aankomend seizoen gebruikmaken van de virtuele wachtrij. Dat betekent dat je, terwijl je aan het wachten bent, lekker kan relaxen in het park, even kan eten of één van de kleinere attracties kan doen." Alleen op extreem drukke dagen, zoals tijdens de Halloween Fright Nights in het najaar, zal het wachtsysteem niet actief zijn.



Er speelt nog een andere belangrijke reden mee, gaf directrice Mascha Taminiau toe in oktober 2021. Het attractiepark zag de horeca- en souvenirinkomsten namelijk flink stijgen dankzij de implementatie van de virtuele wachtrij. Taminiau: "Een gevolg is dat we in het park meer inkomsten hebben. Tijdens het wachten kunnen ze wat eten, drinken of naar het toilet gaan."