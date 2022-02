Efteling

Efteling-invasie bij Albert Heijn: hamsters, poppenkast en servies

Albert Heijn is tot en met zondag 6 maart volop in Efteling-sferen. De jaarlijkse Efteling-spaaractie bij de supermarktketen ging deze week van start. Dat gaat gepaard met nieuwe souvenirs en heel veel reclameuitingen in de winkels.



Zo zijn er drie nieuwe hamsterknuffels in Efteling-thema uitgebracht. Het gaat om hamsters verkleed als Pardoes (8,99 euro), Pardijn (8,99 euro) en De Kikkerkoning uit het Sprookjesbos (11,99 euro). Verder kunnen kinderen spelen met vier Efteling-handpoppen van Draak, Wolf, Assepoester en Roodkapje, voor 4,99 euro per stuk.

Daarbij hoort ook een speciale poppenkast: het Sprookjes Theater, dat verkrijgbaar is voor 11,99 euro. Daarnaast is de Efteling-collectie van serviesmerk Blond Amsterdam uitgebreid. Albert Heijn biedt onder meer bekers, mokken en koekblikken aan.



Laagseizoen

De kortingsactie is goed voor 12,50 euro korting op een laagseizoenticket van 41 euro of een hoogseizoenticket van 46 euro. Entreebewijzen kosten dan respectievelijk nog 28,50 euro of 33,50 euro. Toegangskaarten voor het laagseizoen zijn niet geldig in de meeste weekenden en schoolvakanties.



Klanten ontvangen een zegel bij 5 euro aan boodschappen. Bij vier zegels is een spaarkaart vol. Het verzilveren van spaarkaarten kan tot en met zondag 12 juni. Gekochte kortingskaarten kunnen dit jaar gebruikt worden tot en met zondag 13 november.



Langnek

Op reclameposters prijkt sprookjesfiguur Langnek met een feesthoedje, ter gelegenheid van het zeventigjarig jubileum van het park. "Spaar voor de allerhoogste korting op Efteling-tickets", luidt de reclametekst. In werkelijkheid gaat het niet om de hoogst mogelijke korting. Abonnementhouders kunnen bijvoorbeeld losse tickets kopen met 23 euro korting.