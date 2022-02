Walibi Holland

Walibi Holland zoekt entertainers die rol van kangoeroe willen spelen

Walibi Holland is op zoek naar nieuwe entertainers. Het pretpark heeft een vacature openstaan voor vertolkers van de mascotte Walibi, de bekende oranje kangoeroe. Acteurs moeten een lengte hebben tussen de 175 en 187 centimeter. Verder geldt er een maximale borstomvang van 110 centimeter. De minimale leeftijd is 18 jaar.



Entertainers laten de gastheer van het attractiepark tot leven komen, zo valt te lezen in de vacaturetekst. "Je vertolkt hierbij meerdere malen op een dag een personage in een afgesloten kostuum en een masker met minimale zicht, voor een tijdsduur van gemiddeld dertig minuten."

Een acteur moet goed zijn in improviseren. "Je hebt een goede conditie en geen claustrofobische gevoelens." Ervaring met maskerspel is een pre. Wie niet in het kangoeroepak past, kan zich ook aanmelden als begeleider.



Auditie

Walibi zorgt voor een uurtarief op zzp-basis, plus een marktconforme reiskostenvergoeding en gratis entree met één introducé. Solliciteren kan via de website van Walibi Holland. Op zondag 20 februari vindt een auditie plaats. Vervolgens wordt er gerepeteerd op zaterdag 26 of zondag 27 maart.