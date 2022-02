Madame Tussauds Amsterdam

Friends-actrice Jennifer Aniston nieuw in Madame Tussauds Amsterdam

Bezoekers van Madame Tussauds Amsterdam worden voortaan verwelkomd door niemand minder dan Jennifer Aniston. De 53-jarige Amerikaanse actrice heeft een nieuw wassenbeeld gekregen in de Amsterdamse attractie. Ze staat direct bij de entree van het museum, in de gang na de voorshow.



Aniston werd bekend dankzij de rol van Rachel in de immens populaire televisieserie Friends. Verder speelde ze in films als The Good Girl, Bruce Almighty, Marley & Me, The Bounty Hunter, Horrible Bosses en Office Christmas Party. Op dit moment is ze te zien in de Apple-serie The Morning Show.

Op de plek van het beeld van Aniston stond eerder Johnny Depp. Hij is iets verderop neergezet. Madame Tussauds Amsterdam nam onlangs ook afscheid van twee beelden: zanger Marco Borsato en rapper Lil' Kleine werden allebei verwijderd omdat ze in opspraak zijn geraakt.