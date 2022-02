Efteling

Efteling werkt aan vernieuwde Raveleijn-show voor seizoen 2022

De Efteling is achter de schermen bezig met het ontwikkelen van een nieuwe versie van paardenshow Raveleijn. Vanaf zaterdag 2 april kunnen bezoekers kijken naar een vernieuwde voorstelling, waarin elementen uit eerdere shows gecombineerd worden. Dat gebeurt in samenwerking met het Franse themapark Puy du Fou, al jaren de producent van de show.



De laatste reguliere Raveleijn-show ging in première in 2013. Vanwege de coronacrisis introduceerde de Efteling in de zomer van 2020 een afgeslankte variant, met een aangepaste verhaallijn. Die duurde in eerste instantie slechts elf minuten. De grote vuurspuwende draak Draconicon ontbrak.

Volgens het verhaal werden de ruiters van Raveleijn uit voorzorg getraind, voor het geval ze de stad ooit zouden moeten beschermen. Na felle kritiek kwamen er enkele maanden later al nieuwe dialogen en aangepaste vechtscènes. In de zomer van 2021 werd ook Draconicon weer gebruikt.



Groot onderhoud

Vanaf april 2022 vertoont de Efteling opnieuw een volwaardige Raveleijn-show, die ongeveer 25 minuten gaat duren. Men combineert daarvoor de originele voorstelling met de show van de afgelopen twee jaar. Slechterik Olaf Grafhart keert terug. Op dit moment is het park bezig met groot onderhoud aan de showarena.