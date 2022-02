Gardaland Resort

Pretpark Gardaland kiest voor 4D-film met superheld Aquaman

Bezoekers van het Italiaanse pretpark Gardaland kunnen dit jaar kijken naar een 4D-film met superheld Aquaman. In de 4D-bioscoop van het attractiepark is komend seizoen een compilatie te zien van de bekende actiefilm uit 2018, met extra effecten.



Gardaland spreekt over "een speciale bewerking van de kaskraker van Warner Bros.". "Dankzij speciale effecten en 3D-beelden in hoge resolutie word je meegevoerd naar het onderwaterkoninkrijk Atlantis. Jij wordt de hoofdrolspeler van dit aangrijpende verhaal."

Aquaman, gespeeld door Jason Momoa, is de heerser van Atlantis en de koning van de zeven zeeën. De gelijknamige film, geregisseerd door James Wan, duurt normaal gesproken bijna tweeënhalf uur. Gardaland vertoont een montage van enkele minuten.



DC Comics

De productie zal worden afgewisseld met een bestaande Wonder Woman-film, die al in Gardaland draait sinds 2019. Aquaman en Wonder Woman zijn allebei onderdeel van DC Comics. De bioscoopzaal bevindt zich aan de achterzijde van het Gardaland Theatre.