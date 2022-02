Disneyland Paris

Disneyland Paris stuwt financiële resultaten Walt Disney Company

Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht voor Disney. Nieuwe financiële cijfers van The Walt Disney Company laten een onverwachte groei zien, mede dankzij goede resultaten bij Disneyland Paris. De Amerikaanse entertainmentgigant noteerde het afgelopen kwartaal een omzet van 7,2 miljard dollar (6,3 miljard euro) voor de parkendivisie, veel meer dan analisten vooraf voorspeld hadden.



Een jaar geleden was dat nog 3,6 miljard dollar (3 miljard euro) in dezelfde periode. Het operationele resultaat bedroeg 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro). Vorig jaar was in het eerste kwartaal nog sprake van een verlies van 119 miljoen dollar (104 miljoen euro).

Bij het presenteren van de cijfers werd het succes van het Europese resort meermaals expliciet benoemd. "Het hogere bedrijfsresultaat in onze internationale parken en resorts was te danken aan de groei in Disneyland Paris", valt er te lezen.



Hotelkamers

"De resultaten in Disneyland Paris hadden te maken met gestegen bezoekersaantallen en meer geboekte hotelkamers, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere bedrijfskosten." Disneyland Paris was het volledige kwartaal - oktober, november en december 2021 - geopend. Het jaar ervoor kon het resort in dezelfde periode op slechts 26 dagen bezoekers ontvangen.



Het totale bezoekersaantal van 2021 is nog niet bekendgemaakt. Disneyland Paris lanceerde afgelopen zomer een nieuw betaald voorrangssysteem, als vervanger van de gratis FastPass: Disney Premier Access. Bezoekers moeten tegenwoordig de portemonnee trekken als ze de wachtrij bij een attractie willen overslaan.