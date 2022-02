Movie Park Germany

Movie Park Germany blijft investeren in beruchte houten achtbaan Bandit

Movie Park Germany grijpt de wintersluiting aan om de beruchte houten achtbaan The Bandit op te knappen. De bijna 30 meter hoge rollercoaster staat bekend om zeer oncomfortabele en zelfs pijnlijke ritjes. Toch kiest het Duitse pretpark er jaar na jaar voor om geld te blijven investeren in het renoveren van de baan.



Deze winter wordt opnieuw een aanzienlijk deel van de rail vernieuwd, namelijk de volledige bocht voor de remmen. Er is 1,6 kilometer aan dennenhout voor nodig, plus zo'n 90.000 spijkers. Movie Park is een samenwerking aangegaan met de gespecialiseerde Duitse firma Cordes Holzbau.

Vorig jaar liepen de winterse werkzaamheden bij The Bandit vertraging op door de coronacrisis. Uiteindelijk kon de achtbaan in de eerste week van juli heropend worden.



Antiheld

Het attractiepark is op de hoogte van de reputatie van de coaster. Op social media spreekt Movie Park over de "enige echte antiheld van het Wilde Westen", aangevuld met de ludieke kreet "is Bandit te heftig, dan ben jij te soft". Marketingdirecteur Manuel Prossotowicz beweerde in 2020 nog dat de achtbaan wel geliefd is bij families.