Efteling

Video: Fabelvis in Efteling-attractie Symbolica beweegt weer

De Efteling heeft een opvallend technisch defect in de darkride Symbolica deels gerepareerd. Eén van de belangrijkste onderdelen van de attractie, de Fabelvis, stond maandenlang stil. Dat probleem is nu grotendeels opgelost, waardoor de vis weer beweegt.



Het gigantische dier verschijnt achter het glas van de betoverde plantenkas Botanicum. Het is de bedoeling dat hij een duik naar beneden neemt, waarna hij met zijn staart het glas laat breken. Vervolgens sijpelt er water naar binnen in de kas.

Het duikeffect werkt nog steeds niet. Om dat hardnekkige mankement op te lossen, zal volgens ingewijden een deel van de constructie afgebroken moeten worden. Wel zwemt de Fabelvis nu weer heen en weer en beweegt hij met zijn vin. Ook zijn oog knippert weer.



Gepland onderhoud

Symbolica, een investering van 35 miljoen euro, opende in de zomer van 2017. In de afgelopen vijf jaar was de attractie nog geen enkele dag buiten gebruik voor gepland onderhoud. Om ervoor te zorgen dat de attractie niet dicht hoeft, worden werkzaamheden steevast voor en na openingstijd uitgevoerd.