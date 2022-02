Plopsaland De Panne

Foto's: Bumba-theater in Plopsaland gesloopt

Plopsaland De Panne heeft een theatercomplex met de grond gelijk gemaakt. Het zogeheten Klein Theater, waar in het verleden shows met clown Bumba werden opgevoerd, is de afgelopen dagen volledig gesloopt. Ook een aangrenzend restaurant wordt platgegooid. Alleen de fa├žade staat nog overeind.



Snackrestaurant Fred Kroket was op zondag 16 januari voor het laatst geopend. Het Klein Theater werd de afgelopen jaren alleen gebruikt als opslagruimte. Beide locaties moeten wijken voor het nieuwe overdekte Bumba-themagebied Circus Bumba, dat in 2023 af moet zijn.

De uitbreiding van zo'n 10 miljoen euro omvat kinderattracties, speeltoestellen, een theater, een darkride en toiletten. Op de plek van Fred Kroket komt een nieuw restaurant in de stijl van een nostalgische spiegeltent, met meer zitplaatsen.



Metamorfose

Even verderop wordt ook gewerkt: themadeel De Wereld van Kaatje ondergaat momenteel een metamorfose. Daar ontwikkelt het Vlaamse pretpark een Ketnet-gebied met twee vernieuwde attracties.