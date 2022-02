Efteling

Efteling-achtbaan Joris en de Draak stilgelegd vanwege bekende Nederlandse videostreamer

Een bekende Nederlandse videostreamer heeft er woensdagmiddag voor gezorgd dat een rollercoaster in de Efteling stilgelegd moest worden. Twitch-streamer Rick Broers (26), beter bekend als Serpentgameplay, was tegen de regels in aan het filmen in houten achtbaan Joris en de Draak. Medewerkers zagen dat en besloten in te grijpen.



Broers is sinds 1 januari 2022 bezig met een uitdaging waarbij hij blijft livestreamen zolang zijn kijkers geld blijven doneren. Inmiddels is zijn leven al veertig dagen live te zien op het online platform Twitch, 24 uur per dag. Naar verwachting duurt de streammarathon tot 1 januari 2023.

Woensdag bracht Broers een bezoek aan de Efteling met videomaker Bardo Ellens (29), actief onder de nickname Bartjebo. Ook dat was live te volgen. Enkele duizenden mensen keken mee. Tijdens een ritje in Joris en de Draak werd de attractie stilgezet terwijl de trein met Broers en Ellens zich op de 25 meter hoge lift bevond.



Goed gehandeld

Personeelsleden kwamen naar boven om te vertellen dat de camera opgeborgen moest worden, tot hilariteit van veel kijkers. Daarop was de livestream een tijdje niet bereikbaar. "Er is goed gehandeld door de medewerkers", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Om veiligheidsredenen mag er niet gefilmd worden in de achtbanen, tenzij er gebruikgemaakt wordt van een harnas dat is gecheckt door ons personeel", vult hij aan.