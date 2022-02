Nieuws

Einde van coronamaatregelen in zicht voor Nederlandse pretparken en dierentuinen

Nederlandse pretparken, dierentuinen en musea hebben goed nieuws gekregen van het kabinet. Op vrijdag 18 februari vervalt de mondkapjesplicht en afstandsregel voor locaties die werken met het coronatoegangsbewijs. Een week later volgen nog meer versoepelingen. Dan wordt de coronapas volledig geschrapt. De coronacrisis lijkt daarmee voorlopig ten einde te komen.



De plannen kwamen de afgelopen dagen al naar buiten. Vanavond werd de beslissing toegelicht tijdens een persconferentie door minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Gezien de dalende coronacijfers en de rooskleurige vooruitzichten vindt hij het verantwoord om de coronateugels eindelijk weer te laten vieren.

De attractie- en dierenparken profiteren daarvan. Zij moeten de komende anderhalve week nog wel om een coronabewijs vragen, maar eenmaal binnen hoeven bezoekers vanaf vrijdag 18 februari geen anderhalve meter afstand te houden of mondkapjes te dragen. Dat is gunstig voor de capaciteit: attracties en restaurants kunnen weer volledig gevuld worden. De uiterlijke sluitingstijd van horeca en cultuur wordt verlaat van 22.00 tot 01.00 uur.



Binnenevenementen

Vanaf vrijdag 25 februari verdwijnt de coronapas uit het straatbeeld, met uitzondering van grote binnenevenementen zonder vaste zitplaatsen met meer dan vijfhonderd personen. Daar geldt straks het 1G-beleid: bezoekers mogen alleen naar binnen na een negatieve test.



Die regel is dus niet van toepassing op een dagje uit naar een pretpark, dierentuin of museum. Buitenfestivals vallen er ook niet onder. Mondmaskers moeten straks alleen nog gedragen worden in het openbaar vervoer, op luchthavens en in vliegtuigen. Afstand houden hoeft eind deze maand helemaal niet meer. Ook komen overal de reguliere sluitingstijden terug.



Normaal seizoen

Voor attractie- en dierenparken betekenen de aangekondigde versoepelingen dat men zich voor het eerst in drie jaar weer kan voorbereiden op een normaal seizoen, zonder beperkingen. Parken als Walibi Holland, Attractiepark Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn en Drievliet openen de poorten begin april. De meeste Nederlandse dierentuinen zijn het hele jaar geopend, net als de Efteling, Toverland en Duinrell.