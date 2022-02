Nieuws

Ongevaccineerden blijven welkom in pretparken en dierentuinen: 2G-beleid van de baan

De Nederlandse pretparken, dierentuinen en musea blijven de komende tijd toegankelijk voor ongevaccineerden. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet het omstreden 2G-wetsvoorstel intrekt. Daardoor blijft voorlopig het 3G-beleid van kracht. Bezoekers zonder vaccinatie mogen naar binnen als ze negatief getest zijn.



In november 2021 werd duidelijk dat het kabinet plannen had om het 2G-beleid in te voeren bij zogenoemde doorstroomlocaties. Attractie- en dierenparken zouden dan alleen nog personen mogen toelaten die volledig gevaccineerd of recent genezen zijn. In bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk is dat al langer het geval.

Nu de lockdown stapje voor stapje wordt afgebouwd en de ziekenhuiscijfers behapbaar blijven, groeit de scepsis over de noodzaak van 2G. Bovendien heeft onderzoek van TU Delft, UMC Utrecht, Populytics, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC afgelopen maand uitgewezen dat de invoering van 2G nauwelijks effectiever zou zijn dan 3G.



Verplicht

Dagattracties zijn sinds de heropening op woensdag 26 januari verplicht om een coronatoegangsbewijs te vragen. Bezoekers van 13 jaar en ouder tonen daarmee aan dat ze gevaccineerd, getest of genezen zijn.



Op dit moment is er nog geen einddatum voor het gebruik van de coronapas. Wel is duidelijk dat het kabinet binnenkort verregaande versoepelingen wil doorvoeren. Het schrappen van het coronabewijs ligt ook op tafel.