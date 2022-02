Floriade

Floriade in Almere valt opnieuw miljoenen euro's duurder uit

De bodemloze put die Floriade heet, blijkt nog dieper te zijn dan gedacht. Opnieuw meldt de wereldtuinbouwtentoonstelling een tegenvaller van 7,3 miljoen euro. De gemeente Almere wil dat het Rijk en de provincie financieel bijspringen. Dat schrijft Omroep Flevoland.



Vooral de sponsoropbrengsten zorgen voor hoofdbrekens, want die vallen 6,4 miljoen euro lager uit dan eerder ingeschat. Daarnaast is er een half miljoen extra nodig voor de horeca op het terrein, zijn de personeelskosten 300.000 euro hoger en moet er voor grondwerkzaamheden 90.000 euro worden uitgetrokken.

Inmiddels is het potje onvoorziene kosten zo goed als leeg. Dat moet aangevuld worden om nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen. Die liggen nu al op de loer. Waarschijnlijk is er nog eens 3,1 miljoen euro nodig om het gebrek aan sponsoren te compenseren. Daarnaast kosten het busvervoer en de parkeerterreinen mogelijk 1,2 miljoen euro meer dan begroot. In totaal is er 7,1 miljoen euro nodig om alle risico's af te dekken.



Sponsorcontracten

Volgens de gemeente Almere is de coronacrisis verantwoordelijk voor een flink deel van de financiƫle tegenvallers. Bedrijven zouden vanwege alle onzekerheden terughoudend zijn bij het afsluiten van sponsorcontracten. Het college van B en W wil daarom dat het Rijk en de provincie meebetalen aan de extra kosten. Daar worden momenteel gesprekken over gevoerd.



In 2012 dacht Almere zo'n 10 miljoen euro kwijt te zijn aan de Floriade. Inmiddels staat de teller op 125 miljoen. De expo vindt plaats van 14 april tot en met 9 oktober.