Särkänniemi

Fins attractiepark ontwikkelt masterplan: hotel, waterpark en overdekt speelpark voor volwassenen

Het Finse stadspretpark Särkänniemi wil de komende jaren 100 miljoen euro investeren in uitbreidingen. Er liggen plannen klaar voor de bouw van onder andere een themahotel, een overdekt waterpark en een speelpark voor volwassenen. Het masterplan liep door de pandemie twee jaar vertraging op. Nu is er alsnog groen licht.



Dat vertelt ontwikkelingsdirecteur Ville Aarresuo in gesprek met online magazine Blooloop. Särkänniemi trok zo'n 700.000 bezoekers in 2019. In 2021 waren dat er door toedoen van de coronabeperkingen nog 400.000. Nu kijkt het bijna vijftig jaar oude park vooruit. Er is een masterplan opgesteld in samenwerking met het Nederlandse bedrijf Jora Vision.

Het management wil in de toekomst het hele jaar door bezoekers trekken. De eerste stap die wordt gezet is de komst van een nieuwe entree en een promenade met winkels en restaurants in 2023. Daarna volgt het hotel, dat zal bestaan uit minimaal tweehonderd familiekamers. Op dit moment heeft Särkänniemi nog geen verblijfsaccommodaties.



Videoprojecties

De overdekte waterwereld, met zwembaden, glijbanen en andere waterattracties, zal worden verbonden aan het hotel. In het zwembad komen volgens Aarresuo geluids- en lichtshows met videoprojecties, zodat de sfeer constant veranderd kan worden. Voor het hotel en het waterpark wordt in totaal 70 miljoen euro uitgetrokken. Het aanleggen van de boulevard kost 10 miljoen euro.



Verder ontwikkelt het attractiepark een nieuw concept voor het voormalige dolfinariumgebouw, dat eind 2015 gesloten werd. De directeur omschrijft het als "een soort funhouse voor volwassenen, met interactieve, artistieke en zelfs angstaanjagende elementen". De werktitel van het 10 miljoen euro kostende project luidt Xplore Park. Daarnaast gaat het park een samenwerking aan met de Finse publieke omroep Yle. Er wordt nagedacht over overdekte attracties gebaseerd op bekende merken van de omroep. Ook daar is 10 miljoen euro mee gemoeid.



Geboortecijfers

Aarresuo benadrukt dat het belangrijk is om attractief te blijven voor volwassenen. "Mensen denken altijd dat pretparken voor kinderen zijn, maar in Finland is die markt vrij beperkt. De geboortecijfers zijn opvallend laag. We zullen dus een nieuwe doelgroep moeten vinden." Een bijkomend voordeel is dat volwassenen beduidend meer geld uitgeven aan eten en drinken, aldus de directeur.



Men hoopt dat de uitbreidingsplannen binnen vijf jaar gerealiseerd kunnen worden. Ook het attractieaanbod moet in die tijd groeien. In het masterplan wordt gesproken over een nieuwe familieachtbaan en een horrorbeleving. Särkänniemi telt nu vijf achtbanen en twee waterbanen.