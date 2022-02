Efteling

Efteling-medewerkers gooien coronaregels overboord tijdens feestnummer

De Efteling gaat medewerkers vragen om geen polonaise meer te doen tijdens een dagelijks feestmoment. Om de zeventigste verjaardag van het attractiepark te vieren, wordt voortaan elke dag om 16.00 uur in het hele park een verjaardagslied gedraaid. Toen dat maandag voor het eerst gebeurde, gooiden sommige personeelsleden de coronaregels spontaan overboord.



Op beelden op Facebook is te zien dat medewerkers de polonaise lopen op het plein bij horecacomplex Station de Oost. Ook op andere plekken in het park vlogen Efteling-werknemers elkaar in de armen. De verplichte anderhalve meter afstand was even ver te zoeken.

Dat is niet de bedoeling, geeft een Efteling-woordvoerder toe. "Het enthousiasme is goed, maar uiteraard gelden de landelijke regels", laat hij weten. Het personeel wordt erop aangesproken. "We gaan het intern nog een keer extra onder de aandacht brengen." Op het schenden van de anderhalvemeterplicht staat in Nederland een boete van 95 euro per persoon.