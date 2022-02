Efteling

Video: bewoners Spookslot vieren Efteling-verjaardag met feesthoedjes

Ondanks een naderende sluiting valt er kennelijk nog genoeg te vieren in het Spookslot van de Efteling. Enkele bewoners van het duistere spookkasteel werden vandaag gespot met feesthoedjes op hun hoofd. De Efteling bestaat zeventig jaar in 2022.



Vandaag gingen de festiviteiten van start. Zo klinkt er dagelijks een verjaardagslied door het hele park, kreeg Langnek een feesthoed op en delen medewerkers hoedjes, buttons, vlaggetjes en toeters uit aan bezoekers. Ook enkele dwalende geesten in catacomben van het Spookslot droegen vandaag zo'n hoedje.

Dat is te zien op videobeelden van een oplettende Efteling-fan. Het gaat niet om een gecoördineerde actie, maar om een ludiek initiatief van het personeel. De geesten in het Spookslot verschijnen met behulp van een spiegeleffect: toeschouwers zien de weerspiegeling van de figuren in een glasplaat. Daardoor lijken ze doorzichtig.



Slopen

De toekomst van het Spookslot is allesbehalve feestelijk. Vorige maand werd duidelijk dat de Efteling de attractie uit 1978 na het hoogseizoen gaat slopen. Er komt een nieuwe attractie voor in de plaats. Het bouwproject, dat in 2024 afgerond moet zijn, gaat 25 miljoen euro kosten.