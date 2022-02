Walibi Holland

Game-evenement in Walibi Holland met Fortnite, Minecraft, FIFA en Just Dance

Walibi Holland presenteert dit jaar een nieuw evenement. Het pretpark staat in mei drie dagen in het teken van games. Tijdens gamefestival Walibi Play kunnen bezoekers populaire spellen als Fortnite, Minecraft, FIFA en Just Dance ontdekken. Ook zijn er game- en YouTube-bekendheden aanwezig. De attracties blijven gewoon operationeel.



Walibi spreekt over "het grootste game-event in een attractiepark in de Benelux", dat plaatsvindt op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 mei. Het park is extra lang geopend: van 10.00 tot 20.00 uur. Er komen themazones waar gegamed kan worden. Verder belooft men activiteiten en optredens op verschillende podia.

"Walibi Holland is bij uitstek een park dat zich leent voor het organiseren van meeslepende evenementen", zegt directrice Mascha Taminiau. "Dat we daar een ster in zijn, laten we al jaren zien tijdens Halloween Fright Nights in oktober. Met de komst van Walibi Play gaan we die positie verder versterken."



Gamebeurzen

Voor de organisatie werkt Walibi samen met de Belgische firma Meta, gespecialiseerd in het opzetten van gamebeurzen en esports-wedstrijden. Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar. Abonnementhouders mogen gratis naar binnen. Het nieuwe Walibi-seizoen start op zaterdag 2 april.



Het is niet voor het eerst dat Walibi een game-evenement op de kalender zet. In juli 2013 was er al een eenmalig tweedaags festival met de naam Game On. Daarnaast had het park tussen 2015 en 2018 een gamegebied tijdens de Halloween Fright Nights. Dat heette Game Over. Vorig jaar huisvestte Walibi een officiƫle kwalificatie voor het Just Dance Championship 2021.