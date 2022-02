Looopings

Looopings scoort 20.000 abonnees op YouTube: dit zijn de best bekeken video's

Looopings heeft een nieuwe mijlpaal bereikt op YouTube. Het Looopings-kanaal op de videosite telt sinds afgelopen weekend 20.000 abonnees. Het zal zelfs trouwe kijkers verbazen wat de best bekeken video op de pagina is. Dat is namelijk geen spectaculair ongeluk of een opzienbarende onthulling.



Het filmpje dat tot nu toe het vaakst werd aangeklikt, toont een onschuldige videoregistratie van De Indische Waterlelies in het Sprookjesbos van de Efteling. Die beelden zijn sinds 2015 meer dan 1,4 miljoen keer bekeken. Enkele maanden na de publicatie kwam de video ook voorbij in de talkshow RTL Late Night.

De rest van de top vijf van meest bekeken Looopings-video's bestaat uit een man die uit een bootje springt in Walibi Holland (701.000 weergaven), een kind dat uit een bootje valt in de Efteling (643.000), een reportage van Walibi-spookhuis The Clinic (593.000) en de voorshow van de Efteling-attractie Symbolica (503.000).



Toverland

De Looopings-pagina op YouTube fungeert niet als een losstaand medium, maar als een verlengstuk van de nieuwssite. Met 20.000 abonnees blijft Looopings de kanalen van pretparken als Duinrell (15.000 volgers), Toverland (11.000), Attractiepark Slagharen (5000) en Avonturenpark Hellendoorn (1000) voor.



Andere populaire Looopings-filmpjes gaan bijvoorbeeld over een opstootje tijdens de Halloween Fright Nights in Walibi Holland (460.000 weergaven), de capaciteit van Efteling-achtbaan Baron 1898 (349.000) en een ongeluk met een bungee-attractie op een Franse kermis (304.000). Beelden van de vastgelopen spinning coaster in Plopsaland, die afgelopen zaterdag gemaakt werden, zijn tot nu toe goed voor 288.000 kijkers.



Zakelijk

Op Facebook wist Looopings tot nu toe ruim 64.000 fans te verzamelen. Het Twitter-profiel telt meer dan 13.000 volgers, op Instagram wordt Looopings in de gaten gehouden door bijna 16.000 gebruikers. Verder is Looopings sinds kort actief op LinkedIn, waar louter nieuwsberichten verschijnen die interessant zijn voor de zakelijke markt.