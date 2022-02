Efteling

Podcast: Efteling-oudgediende duikt in techniek achter Fata Morgana, Pagode en andere attracties

Wat voor techniek gaat er schuil achter bekende Efteling-attracties als Fata Morgana, de Pagode en de Stoomtrein? In een interview van bijna twee uur duikt oud-Efteling-techneut Ton Merkx in de technische aspecten van enkele klassieke attracties. Hij vertelt uitvoerig hoe transportsystemen en bewegingstechnieken destijds zijn ontwikkeld en welke problemen daarbij kwamen kijken.



Merkx werd in de jaren tachtig aangenomen als werktuigbouwkundig constructeur. Tussen 1983 en 1995 was hij intensief betrokken bij de ontwikkeling van een hoop grote Efteling-attracties. Efteling-podcast Kleine Boodschap liet hem ruim 110 minuten oreren over zijn intrigerende werkzaamheden. Daarbij kwamen ook de Bob en De Trollenkoning uitgebreid aan bod.

De technicus perfectioneerde destijds de techniek voor de vele tientallen bewegende poppen in Fata Morgana. Daarvoor zat hij geruime tijd te sleutelen en te tekenen in de kelder van het Spookslot. Merkx komt op de proppen met een heleboel verhalen uit de oude doos, bijvoorbeeld over een incident tijdens de bouw van de Pagode en een botsing bij de Bob door een vergissing van een medewerker.



Walibi Holland

Verder praat de techneut over het belang van onderhoud bij attracties en technische ontwikkelingen in de pretparksector. Na zijn carrière bij de Efteling ging Merkx aan de slag bij Movie Park Germany, Walibi Holland en de Legoland-parken. Daar wordt dieper op ingegaan in een tweede aflevering, die later uitkomt.