Efteling trakteert medewerkers op exclusieve jubileumpin met eigen naam

De Efteling heeft personeelsleden getrakteerd op een exclusief cadeautje. Alle werknemers ontvingen onlangs een speciale jubileumpin, ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van het attractiepark. Die zal niet worden verkocht aan bezoekers.



Het speldje is vormgegeven als een ster met confetti en serpentine erin. In het midden prijkt het jubileumlogo van de Efteling, met het bovenaanzicht van een paddenstoel in de nul.

Om het presentje persoonlijk te maken, werd de achterzijde van elke pin voorzien van de voornaam van de ontvanger. Daarmee hoopt de Efteling ook te voorkomen dat de pin op grote schaal verhandeld zal worden op veilingsites als Marktplaats.



Vlaggetjes

De Efteling bestaat zeventig jaar op 31 mei 2022. Sinds maandag 7 februari wordt de verjaardag al dagelijks gevierd in het park, met feesthoedjes, toeters, buttons, vlaggetjes en een verjaardagslied. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het personeel.