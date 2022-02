Efteling

Luisteren: muzikale paddenstoelen Efteling spelen verjaardagsliedjes

De beroemde muzikale paddenstoelen in het Sprookjesbos van de Efteling zijn in de feeststemming. Tijdens de zeventigste verjaardag van het attractiepark klinkt uit de paddenstoelen niet alleen het klassieke Menuet in G majeur, maar ook enkele verjaardagsliedjes.



Wie een oor te luister legt bij de paddenstoelen, hoort vanaf vandaag de melodie van de traditionele verjaardagsnummers Happy Birthday to You en Lang Zal Hij Leven horen, uitgevoerd op klavecimbel. Beide deuntjes werden gemixt met de originele muziek.

De Efteling viert in 2022 op verschillende manieren het zeventigjarig jubileum. Zo heeft Sprookjesbos-bewoner Langnek een feesthoedje op zijn hoofd. Ook klinkt om 16.00 uur door het hele park een verjaardagsnummer. Medewerkers delen dan hoedjes, vlaggetjes, buttons en toeters uit.



Kabouterdorp

De muzikale paddenstoelen zijn één van de bekendste onderdelen van het Sprookjesbos. Ze staan er al sinds de opening in 1952. Anno 2022 zijn er negentien verschillende exemplaren. De muziek is ook te horen bij de holle boom van de muziekkabouter in het Kabouterdorp, waarmee de suggestie wordt gewekt dat hij de bron is van de muziek die uit de paddenstoelen komt.