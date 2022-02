Efteling

Efteling viert zeventigste verjaardag: Langnek draagt een feesthoedje

Efteling-bewoner Langnek is helemaal klaar voor de zeventigste verjaardag van het attractiepark. Het sprookjesfiguur draagt vanaf vandaag een speciale feestmuts. Het hoedje is rood met witte stippen, een verwijzing naar de Muzikale Paddenstoelen in het Sprookjesbos.



Op het feesthoedje prijkt een rozet met het jubileumlogo van de Efteling. Officieel bestaat het park pas zeventig jaar op dinsdag 31 mei. Het zeventigjarig jubileum wordt echter al vanaf vandaag gevierd. Eigenlijk zou gisteren de Winter Efteling aflopen. Door de coronasluiting is het winterseizoen al eerder stopgezet.

Vanaf vandaag klinkt dagelijks om 16.00 uur door het hele park een speciaal verjaardagsnummer. De videoclip van het lied kan bekeken worden met behulp van een QR-code bij de hoofdingang. "Wij zijn jarig!", valt te lezen op een bouwhek. "Scan de QR-code en feest met ons mee."



Speelweide

Verder hangen er nieuwe jubileumvaandels op de parkeerplaats. Tussen april en oktober kunnen bezoekers ook kijken naar een nieuw pop-up-sprookje op de Speelweide: Alice in Wonderland. Daar wordt al naar verwezen op de vaandels.