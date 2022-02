Plopsaland De Panne

Plopsaland bevestigt plannen voor Ketnet-zone: vanaf eind mei open

Plopsaland De Panne bevestigt dat er gewerkt wordt aan een vernieuwd themagebied rond tv-zender Ketnet. Vanaf eind mei kunnen bezoekers een ritje maken in de #LikeMe Coaster en varen in Tik Tak-bootjes. Twee bestaande attracties krijgen een nieuw thema.



Familieachtbaan Viktor's Race komt in het teken te staan van de muzikale jeugdserie #LikeMe. Een gepubliceerd ontwerp laat zien dat Plopsaland niet alleen de omgeving aanpast, maar ook een volledig nieuw stationsgebouw neerzet. Dat bouwwerk is vormgegeven als de fictieve middelbare school uit de serie.

Plopsaland spreekt over een "grondige metamorfose". Tegelijkertijd wordt waterbaan Kaatje zoekt Eendje getransformeerd tot een attractie rond het klassieke kinderprogramma Tik Tak. Een bestaand treinstation en zweefmolen Nachtwacht-Flyer zullen ook onderdeel gaan uitmaken van het Ketnet-gebied.



Logisch gevolg

Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof noemt de komst van een #LikeMe-attractie "een logisch gevolg van de enorme populariteit van de serie binnen onze doelgroep". "Met #LikeMe mikken we op een iets ouder publiek, terwijl we met Tik Tak eerder de allerkleinsten aanspreken." Momenteel telt #LikeMe drie seizoenen. Seizoen vier wordt voorlopig de laatste reeks, lieten de makers onlangs weten.



Het Vlaamse pretpark investeert 2,5 miljoen euro in de aanpassingen. De werkzaamheden in de zone zijn al begonnen. Looopings kon het nieuws begin deze week al melden. Op donderdag 26 mei moet de officiële heropening plaatsvinden, tijdens een speciaal Ketnet Feestweekend.



Dongo's Race

De #LikeMe Coaster opende in 1976 als Keverbaan. Het gaat om een 360 meter lange achtbaan van de Duitse fabrikant Zierer, met een topsnelheid van 36 kilometer per uur. Na de overname van Meli-Park door de Plopsa Group in 2000 ging de attractie jarenlang door het leven als Dongo's Race. De naam Viktor's Race wordt sinds 2013 gehanteerd. In het najaar van 2013 zijn de baandelen vervangen.