Avonturenpark Hellendoorn

Nieuwe achtbaan Avonturenpark Hellendoorn gaat RidderStrijd heten: hoogste punt bereikt

De nieuwe spinning coaster van Avonturenpark Hellendoorn gaat RidderStrijd heten. Dat heeft het Overijsselse pretpark zojuist bekendgemaakt in een video op YouTube. De naam hangt samen met het verhaal achter de attractie, over vier ridders die de gemene draak Balagos verslagen hebben.



Dat deden ze met behulp van luchtstrijdwagens op een houten constructie. De achtbaan moet die constructie voorstellen. Bezoekers kunnen de strijd tegen de draak herbeleven door een ritje te maken.

RidderStrijd is een 13 meter hoge familieachtbaan van de Franse fabrikant Reverchon, met draaiende karretjes. Eind januari arriveerden de eerste onderdelen. Inmiddels nadert de bouw van de rollercoaster de voltooiing. Het hoogste punt is al bereikt. Dat ging gepaard met het onthullen van het officiële logo, zo is te zien in de making-of-video.



Dorpsplein

Daarin komt ook een nieuw ontwerp voorbij van het stationsgebouw, vormgegeven als een middeleeuwse burcht. Binnenkort wordt gestart met het neerzetten van het gebouw en het aanleggen van een dorpsplein.



Pretparkfans zullen het attractietype herkennen van de kermis. Hellendoorn doet er echter alles aan om RidderStrijd uniek te maken, vertelde marketingdirecteur René Peul onlangs in een aflevering van de Looopings Podcast. "Met het totale gevoel van het gebied - met de muziek, de aankleding, het instappen, de wachtrij - gaan we mensen denk ik genoeg verrassen, zodat die stempel van kermisachtbaan er heel snel af is."