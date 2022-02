Freizeit-Land Geiselwind

Duits pretpark zet reactiemogelijkheid op Twitter uit na felle kritiek

Een Duits attractiepark is helemaal klaar met klagende pretparkfans. Freizeit-Land Geiselwind, gelegen in deelstaat Beieren, wordt op social media beticht van plagiaat na het presenteren van twee nieuwe concepten. In de hoop kritische volgers de mond te snoeren, heeft het park gekozen voor een rigoureuze maatregel.



De reactiemogelijkheid op Twitter werd volledig uitgezet. Publiekelijk reageren op de meest recente Twitter-berichten van Freizeit-Land Geiselwind is nu niet meer mogelijk. "Mensen die @FGeiselwind heeft vermeld, kunnen antwoorden", valt er te lezen.

Eerder probeerde het pretpark de kritiek ter weerleggen met brutale antwoorden. Een fan die liet weten niet meer naar Freizeit-Land Geiselwind te willen komen vanwege de vermeende kopie├źn, kreeg bijvoorbeeld als reactie: "Geen probleem". Enkele mondige gebruikers werden zelfs geblokkeerd. Die tactiek goot uiteindelijk alleen meer maar olie op het vuur, waardoor het park zich genoodzaakt voelde naar de censuurfunctie te grijpen.



Walibi

Freizeit-Land Geiselwind kondigde voor seizoen 2022 twee nieuwigheden aan: een exotische familieachtbaan met de naam Taka Waka en een vernieuwde theekopjesmolen in steampunkstijl, die Uhrwerk gaat heten. Pretparkfans claimen dat de concepten werden afgekeken van respectievelijk achtbaan Tiki-Waka in Walibi Belgium en steampunkrestaurant Uhrwerk in Phantasialand. Geiselwind ontkent dat.