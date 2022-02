Walibi Holland

Soundtrack van Walibi-docusoap na bijna 25 jaar uitgebracht

Pretparkfans van het eerste uur bewaren warme herinneringen aan de docusoap Polderpret uit 1998. In een zesdelige serie op RTL 4 kregen kijkers een blik achter de schermen bij Walibi Flevo, aan de vooravond van de transformatie naar Six Flags Holland. Bijna 25 jaar na dato is de soundtrack van de tv-serie uitgebracht.



Op verzoek van Looopings haalde componist Herman Hendriks de originele geluidsbestanden boven water. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want de nummers stonden op oude DAT-tapes die lastig te digitaliseren waren. Uiteindelijk lukte het toch om het album terug te halen en op Spotify te zetten.

Hendriks componeerde namens zijn bedrijf Hermansherrie destijds elf nummers in verschillende stijlen en thema's. Veel van de deuntjes wisten op treffende wijze de chaos en treurnis van het pretpark vast te leggen. De leader klinkt dan weer opvallend opgewekt.



Feest der herkenning

Voor de vele fans van Polderpret zal de gepubliceerde soundtrack een feest der herkenning zijn. Wie de serie nog niet heeft gezien, kan alle zes afleveringen tegenwoordig ook op YouTube bekijken.