Pretpark de Valkenier

Foto's: zo ligt Pretpark de Valkenier in Valkenburg er nu bij

Pretpark de Valkenier in Valkenburg wordt langzaam maar zeker afgebroken. Het Limburgse attractiepark werd afgelopen zomer getroffen door zware overstromingen. Dat bleek de genadeklap voor het park, waarvan de toekomst eerder al onzeker was. Inmiddels is het ontmantelen van de attracties begonnen.



Op Facebook-pagina Jason Janssen Photography verscheen een fotoreportage uit het gesloten pretpark. De beelden tonen dat de meeste constructies nog op hun plek staan. Wel werden de gondels uit het reuzenrad verwijderd. Bij achtbaan Green Snake ontbreken al enkele baandelen.

De molen Surfing werd ontdaan van de gondels, vloerplaten en decorpanelen. Decoraties van een paardenbaan en een oldtimerbaan zijn al losgemaakt, zodat ze verplaatst kunnen worden. Treinen en boten staan onder een overkapping te wachten op een nieuwe bestemming.



Woningen

Een groot deel van de inventaris is overgenomen door de firma Used Amusement Rides van ondernemer Martin Meijer. Hij zoekt naar nieuwe plekken voor de attracties. Het terrein komt in handen van Grouwels Daelmans Projectontwikkeling. Waar nu nog draaimolens en achtbanen staan, moeten over een tijdje woningen gebouwd worden.