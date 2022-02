Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe

Duitse dierentuin dicht vanwege vogelgriep: meerdere dieren overleden

Een Zuid-Duitse dierentuin is per direct gesloten vanwege de uitbraak van de vogelgriep. Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe in de Duitse deelstaat Baden-W├╝rttemberg blijft tot nader order dicht. Meerdere dieren in het park legden al het lootje, waaronder een reiger, hawaiiganzen en pelikanen.



Verder er werden er enkele dode wilde vogels gevonden, die ook gestorven bleken te zijn aan de vogelgriep. Omdat het virus verspreid kan worden via schoenen, kleding en voorwerpen, mogen bezoekers sinds vrijdag 4 februari niet meer naar binnen.

Op dit moment wordt geprobeerd om de resterende vogels te redden. Meer dan honderd vogels zijn al in quarantaine geplaatst. Er is bloed afgenomen om de dieren te kunnen testen. Het plaatselijke brandweerkorps helpt bij die operatie.