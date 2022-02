Freizeit-Land Geiselwind

Duits pretpark blokkeert fans na beschuldiging van plagiaat

Het Duitse attractiepark Freizeit-Land Geiselwind wordt niet graag beschuldigd van plagiaat. Pretparkfans die op Twitter schreven dat een vernieuwde attractie wel heel erg lijkt op een bestaand concept van de concurrent, werden zonder pardon geblokkeerd. Het is niet de eerste keer dat Geiselwind in verband wordt gebracht met het stelen van ideeën.



Eind vorig jaar kondigde het park een nieuwe familieachtbaan aan met een exotisch thema. Die gaat Taka Waka heten. Fans trokken onmiddellijk de vergelijking met achtbaan Tiki-Waka in Walibi Belgium. "Het is altijd gemakkelijker om ideeën over te nemen dan nieuwe dingen te bedenken", reageerde een Walibi-woordvoerster spottend.

Vanochtend presenteerde Geiselwind een tweede nieuwigheid voor seizoen 2022. De bestaande theekopjesmolen Fränkische Weinfahrt krijgt een steampunkthema en een andere naam: Uhrwerk. Ook dat is niet bijster origineel. Concurrent Phantasialand heeft sinds 2020 een restaurant in steampunkstijl, dat eveneens Uhrwerk heet.



IMAscore

Bovendien schakelt Geiselwind het bedrijf IMAscore in voor het ontwikkelen van een nieuwe soundtrack. Dezelfde firma was ook al verantwoordelijk voor de muziek in het Phantasialand-gebied waar restaurant Uhrwerk ligt.



Fans waren er dan ook als de kippen bij om het park op social media te betichten van plagiaat. Dat viel niet goed: verschillende klagers kregen een Twitter-blokkade aan hun broek. Enkele commentaren werden bovendien gecensureerd door het park.



Onprofessioneel

Het beleid van Geiselwind heeft tot nu toe een averechts effect: er kwamen alleen maar meer verontwaardigde reacties. "Als bedrijf is het simpelweg blokkeren van personen echt onprofessioneel", meldt ene Noah. "Maar het kopiëren van attractienamen is nog onprofessioneler. Denk goed na over hoe je jezelf als bedrijf wilt presenteren. Heb je niet genoeg zelfvertrouwen om met kritiek te kunnen omgaan?"



"Het is meer dan alleen de naam die is overgenomen: de ontwerpstijl en het basisthema", laat Matthias weten. "Het is niet de eerste keer dat ze onhandige kopieën maken. Ze hebben in ieder geval geen communicatieconcept. Misschien kunnen ze daar nog hulp bij gebruiken."



Brühl

In een poging om het tij te doen keren kwam Freizeit-Land Geiselwind vanavond met een inhoudelijke reactie: "Niet nodig, we hebben mooie logo's en steampunk is niet uitgevonden in Brühl." Phantasialand ligt in Brühl. Die verklaring heeft nog niet het gewenste effect. "Het is gênant om te ontkennen wat zo voor de hand ligt", reageert een fan. "Maar wat nog beschamender is, is dat je mensen hiervoor blokkeert."