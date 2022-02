Speelpark Oud Valkeveen

Pretpark Oud Valkeveen belooft nu al: heropening in maart zonder QR-code

Speelpark Oud Valkeveen in Naarden belooft niet te zullen controleren op coronatoegangsbewijzen. Het Noord-Hollandse pretpark is van plan om eind maart weer open te gaan na een winterstop. Op dit moment moeten bezoekers van Nederlandse attractieparken, dierentuinen en musea verplicht aantonen dat ze gevaccineerd, getest of genezen zijn.



Die coronacheck gaat er bij Oud Valkeveen sowieso niet komen, belooft het management in een verklaring op social media. Daarin wordt ook gevraagd om een manifest te ondertekenen waarin het kabinet opgeroepen wordt om het coronabewijs volledig af te schaffen.

Speelpark Oud Valkeveen protesteert al maanden tegen de komst van een coronacheck. Toen er in september vorig jaar voor het eerst over gespeculeerd werd, sprak eigenaar Michael van de Kuit direct zijn afkeuring uit. Hij besloot een geplande winteropenstelling zelfs te schrappen uit angst dat de coronapas ingevoerd zou worden.



Vrije democratie

In eerste instantie konden attractie- en dierenparken zelf bepalen of ze coronabewijzen verplicht stelden. Sinds woensdag 26 januari is er sprake van een verplichting. Toch blijft Oud Valkeveen het 3G-beleid pertinent weigeren. "Een gezonheidspas hoort niet thuis in een vrije democratie", luidt de uitleg. "Wij zullen dan ook eind maart onze deuren openen, zonder QR-check!"



Die boodschap wordt op Facebook met veel enthousiasme ontvangen. Onder het bericht reageren meer dan honderd coronasceptici die trots en blij zijn dat een commercieel bedrijf zich zo expliciet uit durft te spreken tegen het kabinetsbeleid. De seizoensstart staat op de planning voor zaterdag 26 maart.