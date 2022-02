Duinrell

Duinrell kiest voor infogids in plaats van parkplattegrond

Duinrell geeft bezoekers geen klassieke parkplattegrond meer mee. Het Wassenaarse pretpark is in coronatijd overgestapt op een alternatief: een uitgebreide informatiebrochure op A5-formaat, waarin alle attracties en faciliteiten beschreven worden. De plattegrond is erin verwerkt.



In het verleden konden dagbezoekers de weg vinden met behulp van een papieren kaart. In plaats daarvan is er nu de gratis infogids van 35 pagina's, met onder meer specificaties over de attracties, showtijden en een overzicht van alle souvenirwinkels en eetgelegenheden. Ook het Tikibad komt uitgebreid aan bod.

Verder worden de coronamaatregelen vermeld, bespreekt men de verschillende overnachtingsmogelijkheden en kunnen lezers een beknopte tijdlijn van Duinrell ontdekken. Voor kinderen is er een apart gedeelte met een tekenwedstrijd, puzzels en een uitleg over de mascottes van het park. De gids eindigt met praktische informatie en veiligheidsregels.



Papierprijzen

"Het doel is om onze gasten een gids mee te geven waarmee ze het maximale uit hun Duinrell-dag kunnen halen", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Volgens de voorlichtster is het concept een succes. Toch is het nog onzeker of er komende zomer weer een nieuwe brochure komt, vanwege de stijgende papierprijzen en het doorontwikkelen van een eigen webapplicatie.