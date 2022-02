Efteling

Video: dagelijks jubileumlied in de Efteling tijdens zeventigste verjaardag

Overal in de Efteling klinkt vanaf vandaag dagelijks een uitbundig verjaardagslied. Om 16.00 uur wordt de zeventigste verjaardag van het attractiepark gevierd met een luid nummer, gebaseerd op Happy Birthday to You. Het is de bedoeling dat medewerkers elke dag een feestje vieren met de aanwezige bezoekers.



Om ervoor te zorgen dat het lied echt op elke plek te horen is, werden op vrijwel alle pleinen extra geluidsboxen geïnstalleerd. Om 15.30 en 15.53 uur zijn er al aankondigingen van Symbolica-lakei O.J. Punctuel. Hij spreekt over "het viermoment om vier uur".

"Attentie, attentie. Hoort u mij?", aldus Punctuel. "Over zeven minuten vieren we de zeventigste verjaardag van de Efteling. Onze medewerkers hebben iets heel leuks in petto." Er zijn ook vertalingen in het Engels, Frans en Duits.



Omroepbericht

Ook het jubileumlied zelf begint met een omroepbericht van de lakei, afgewisseld met vertalingen: "Geachte gasten, de Efteling bestaat dit jaar zeventig jaar. De medewerkers van de Efteling hebben speciaal voor deze gelegenheid een verjaardagslied gemaakt. Ze spelen en zingen het speciaal voor u. Luister, geniet en feest mee. Hiep, hiep, hoera!"



Vervolgens klinkt trompetgeschal dat we kennen van De Magische Klok, één van de eerste sprookjes in het Sprookjesbos. Het gaat om het eerste gedeelte van Capriccio Italien van de Russische componist Tsjaikovski. Daarna wordt de Efteling Happy Birthday Song gestart, waarin de melodie van Happy Birthday to You gecombineerd wordt met de muziek van Baron 1898, de Piraña, Max & Moritz en De Vliegende Hollander.



Spotify

De bijbehorende videoclip staat sinds vorige week al op internet. Vanaf vandaag is het nummer ook te beluisteren op Spotify en andere streamingdiensten. Personeelsleden hebben de opdracht gekregen om ter gelegenheid van de viering speciale feesttoeters, hoedjes, buttons en vlaggetjes uit te delen. Daardoor is 's middags overal in het park getoeter te horen.