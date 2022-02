Thüringer Zoopark Erfurt

Duitse dierentuin tast in het duister over plotselinge dood neushoorns

De Duitse dierentuin Thüringer Zoopark Erfurt, gelegen in het midden van Duitsland, rouwt om de plotselinge dood van twee neushoorns. Het gaat om een moeder en haar zoon. Waar de dieren aan zijn overleden, is nog niet bekend.



Verzorgers troffen de veertien maanden oude Tayo op 2 februari levenloos aan in zijn verblijf. Het overlijden kwam als een volslagen verrassing. Volgens de dierentuin gedroeg de jonge neushoorn zich heel normaal. Hij zou de dagen voor zijn dood goed hebben gegeten en gedronken.

De tragedie werd nog groter toen Tayo's 17-jarige moeder Marcita twee dagen later ook stierf. Zij was bovendien in verwachting en zou aankomende herfst een nieuw kalf op de wereld zetten. Pathologisch onderzoek moet uitwijzen waar de neushoorns aan zijn overleden.



Verbijsterd

"We hebben hier geen woorden voor!", laat het park weten in een verklaring op social media. "We zijn geschokt, verbijsterd en diep bedroefd. Momenteel tasten we volledig in het duister. Bedankt voor jullie lieve condoleances."



Thüringer Zoopark Erfurt bleef gisteren overdag gesloten, maar opende 's avonds weer de poorten voor een lichtjesfestival. Half februari begint het park met de renovatie van het neushoornverblijf. De verbouwing stond al op de planning. Daarna gaat men op zoek naar nieuwe bewoners.