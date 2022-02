Leveranciers

Decorbouwer Phantasialand, Plopsa en Bellewaerde getroffen door brand

Een decorbouwer in het Vlaamse dorp Gijzegem is getroffen door een grote brand. De loods van de firma YJ Deco Design van Yves De Kegel ging vrijdagavond in vlammen op. Het bedrijf werkte de afgelopen jaren onder meer voor Phantasialand, Bellewaerde Park en de Plopsa Group.



YJ Deco Design is ook actief onder de naam Shape. Voor Phantasialand werkte de leverancier mee aan het nieuwe themagebied Rookburgh (2020), waar flying coaster F.L.Y. ligt. Bellewaerde Park schakelde De Kegel onder meer in voor halloweendecoraties en de aankleding van familieachtbaan Wakala (2020).

Bij de brand vielen geen gewonden. Er waren geen personen aanwezig toen het vuur uitbrak. Wel stond de decorloods vol met brandbare materialen als verf en chemicaliƫn. De schade is enorm. Omwonenden werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.



Binnenspeeltuin

"Tientallen jaren aan levenswerk is in een paar uur compleet verwoest", laat De Kegel weten aan de regionale krant. Hij was net bezig met het ontwikkelen van decors voor binnenspeeltuin FunPlanet in de Zwitserse plaats Rennaz, bij de Franse grens. Op LinkedIn schrijft de eigenaar dat er gehoopt wordt op een doorstart.