Foto's: Duinrell opent attracties in het donker tijdens speciale Winteravonden

Duinrell is de komende weken ook na zonsondergang geopend. Op alle zaterdagen tot en met eind maart blijven enkele grote attracties toegankelijk in het donker. Bezoekers van het Tikibad kunnen er tussen 14.00 en 21.00 uur gratis gebruik van maken. Er zijn ook losse tickets beschikbaar voor de zogeheten Duinrell Winteravonden.



Welke attracties operationeel zijn, verschilt per dag. Zaterdagavond waren rollercoaster Falcon, familieachtbaan Dragonfly, vliegtuigmolen Wild Wings, top spin Waterspin, zweefmolen Aqua Swing, reuzenrad Kikkerrad, de Botsauto's en kindermolen Locomotion in bedrijf.

Overdag gingen ook matjesglijbaan Niagara Superroetsj, speelparadijs Rick's Fun Factory, schommelboot Schip Ahoy, de Monorail, de Verkeerstuin en de Rodelbaan open. Frisbee-attractie Mad Mill ondergaat een onderhoudsbeurt. Waterbanen als de Splash en de Aqua Shute zijn 's winters sowieso dicht.



Glühwein

Op het pleintje naast de Splash staan enkele vuurkorven. Daar wordt ook glühwein en warme chocolademelk geserveerd. Volgens het Wassenaarse pretpark is er sprake van "spectaculaire winterverlichting", die om 17.00 uur aan gaat.



Online tickets voor de Duinrell Winteravonden - exclusief het Tikibad - kosten 18,50 euro per persoon. In de voorjaarsvakantie zijn er ook avondopenstellingen op dinsdag 22 februari en dinsdag 1 maart. Het concept werd eind 2020 gelanceerd onder de noemer Duinrell in the Dark. Toen moest het evenement enkele weken later alweer stopgezet worden door het verscherpen van de coronamaatregelen.