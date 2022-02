Lego Discovery Centre Brussels

Plannen voor overdekt Lego-pretpark in Brussel bekendgemaakt

Een overdekt Lego-attractiepark in de Belgische hoofdstad Brussel gaat in de zomer van 2022 open. Eigenaar Merlin Entertainments heeft vandaag de plannen uit de doeken gedaan. Tegelijkertijd is bekendgemaakt dat het kleinschalige pretpark een nieuwe opzet krijgt, plus een aangepaste naam.



Merlin exploiteert wereldwijd 27 Legoland Discovery Centres. Vorig jaar opende een eerste vestiging in de Benelux, namelijk in Scheveningen. Voor de versie in Brussel kiest het bedrijf voor een vernieuwd concept, dat Lego Discovery Centre wordt genoemd.

De subtiele naamswijziging moet verwarring met de grote Legoland-parken in Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië voorkomen. Bij de bouw van het Legoland Discovery Centre in Scheveningen in 2019 gaf een regiomanager al toe dat er vaak onduidelijk over ontstaat. "Dat is onze eigen fout en dat komt door de naam", zei hij. In Brussel komt daar dus verandering in. Uiteindelijk moeten ook bestaande vestigingen een naamswijziging ondergaan.



Interactieve darkride

Merlin Entertainment belooft een "totaal nieuw uiterlijk en ontwerp", met onder meer een interactieve darkride en een speelruimte voor kleine kinderen, bestaand uit glijbanen en een carrousel in dinothema. Verder krijgen bezoekers de mogelijkheid om zelf een Lego-raket te bouwen, die ze vervolgens digitaal kunnen scannen en in de ruimte kunnen lanceren. Andere belangrijke onderdelen zijn een Lego-miniatuurwereld en een 4D-bioscoop.



Brussel is volgens Merlin uitermate geschikt voor de komst van een Lego-trekpleister. De stad wordt omschreven als "één van Europa's meest opwindende en dichtstbevolkte plekken met een groot aantal jonge en groeiende gezinnen".



Charleroi

Lego Discovery Centre Brussels wordt onderdeel van winkelcentrum Docks Bruxsel. Ondertussen denkt Merlin nog na over het ontwikkelen van een volwaardig Legoland-attractiepark in de Belgische stad Charleroi. Daarover zou begin dit jaar een definitieve beslissing genomen moeten worden.