Legoland Deutschland Resort

Foto's: Legoland Deutschland presenteert 's werelds eerste Legoland-parade

Legoland Deutschland is het eerste Lego-pretpark ter wereld met een eigen parade. In het Duitse attractiepark ging dit weekend de Legoland Parade in première, met wagens, dansers, acrobaten, Lego-figuren en muziek. De optocht is ontwikkeld ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van het park.



Speciaal voor de parade werd een nieuw Legoland-lied gecomponeerd. Er hoort ook een dansje bij. Men spreekt over "een kleurrijk spektakel voor het hele gezin", met acht Lego-wagens gebaseerd op de themagebieden in het park.

De parade loopt van Stars Grill House naar de Lego Fabrik, via de hoofdentree en de Hafen Rundfahrt. Rolstoelers kunnen de stoet bekijken vanaf een afgebakende plek bij Lego-bouwcentrum Rebuild the World.



Slecht weer

De online openingskalender van het park toont op welke dagen de optocht te zien zal zijn. Bij slecht weer kan de act geschrapt worden.