Tientallen klachten over Halloween Nights in Toverland: 'Vervelend als mensen last van ons hebben'

Bij de gemeente Horst aan de Maas zijn afgelopen najaar enkele tientallen klachten binnengekomen van buurtbewoners over de Halloween Nights in Toverland. De meeste klagers spraken hun onvrede uit over een vuurwerkshow. Het attractiepark sloot de halloweenavonden in oktober en november af met een muzikaal vuurwerkspektakel.



De gemeente ontving 23 klachten, waarvan het merendeel ging over het lawaai. Ook bij Toverland zelf meldden zich ontevreden buren. De klachten werden dinsdag besproken in de gemeenteraad. Wethouder Thijs Kuipers benadrukte dat de professionele vuurwerkshow voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

Toverland gebruikt al grotendeels geluidsarm vuurwerk, aangevuld met een paar knallen. Volgens een woordvoerster van het Limburgse attractiepark zijn die knallen nodig "om de show voldoende cachet te geven". Naar aanleiding van de klachten heeft men geluidsmetingen laten doen. De resultaten daarvan zijn nog niet gepubliceerd.



Goede buur

Toverland wil naar eigen zeggen met de buurtbewoners in gesprek blijven. "We vinden het vervelend als mensen last van ons hebben. We willen een goede buur zijn." Het annuleren van vuurwerkvoorstellingen is voor het park echter onbespreekbaar. "De vuurwerkshows zijn en blijven echter een belangrijk onderdeel van de Halloween Nights." Ze komen in 2022 terug.